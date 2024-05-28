انت الأن تتابع خبر أنا احذركم للمرة الأ خيرة أرى نهاية العالم أمامي واضحة.. ليلى عبد اللطيف تكشف ماسيحدث قبل عيد الأضحى بكل وضوح وتثير رعب الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت ليلى عبد اللطيف، الخبيرة اللبنانية المعروفة في مجال الأبراج والفلك، تحذيرات جديدة خلال ظهورها الأخير على قناة "الظفرة"

حيث توقعت حدوث مجموعة من الأحداث المقلقة في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في الأردن، لبنان، ودول أخرى قبل موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024. كشفت عبد اللطيف عن احتمال ظهور فيروس جديد في العاصمة الأردنية عمان، مما قد يدفع السلطات الصحية إلى تطبيق إجراءات وقائية صارمة قد تشمل إعادة تنظيم فترات العمل والدراسة المنزلية.

وفي السياق ذاته، حذرت من تطورات خطيرة قد تطرأ على فيروس الجدري، حيث أشارت إلى ظهور سلالة جديدة قد تكون أشد فتكًا من السابقة. يتابع الجمهور توقعاتها بقلق، نظرًا للجدل الذي تثيره دائمًا، لكن هذا لا يمنع من اجتذابها لاهتمام كبير من وسائل التواصل الاجتماعي والرأي العام.

كما تنبأت بزيادة الاضطرابات السياسية في دول كفرنسا والولايات المتحدة، مع تحذيرات من احتمالية وقوع كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، بالإضافة إلى ظهور أمراض جديدة. وفي تصريح آخر، ألمحت عبد اللطيف إلى فرصة لتحقيق السلام في السودان وإمكانية نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى ولاية تكساس بشكل خاص.

من جهة أخرى، تنبأت أيضاً بأن العالم سيركز على شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وعلى الإجراءات المالية الكبرى التي قد تؤثر على الأسواق المالية وتقلبات العملات الرئيسية كاليورو والدولار. وفي ختام تصريحاتها، حثت الجميع على اليقظة والاستعداد لمواجهة التهديدات الأمنية التي قد تشمل هجمات إرهابية.

بناءً على هذه التوقعات المثيرة للقلق، يبدو واضحاً أن تحذيرات ليلى عبد اللطيف تستدعي الاهتمام والاستعداد، فقد أكدت ضرورة أخذ هذه التوقعات على محمل الجد لتفادي الأحداث غير المتوقعة بأفضل طريقة ممكنة