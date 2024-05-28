انت الأن تتابع خبر أنا احذركم للمرة الأخيرة اقترب يوم الوداع وسيكون كارثي ومرعب للغاية.. العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف وهي تبكي ماسيحدث للبشرية في الأيام القادمة.. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المتنبئة العربية المعروفة، ليلى عبد اللطيف، خلال تصريحات صحفية حديثة عن سلسلة من التوقعات المثيرة للقلق، محذرة من أحداث قد تصفها بأنها "نهاية مأساوية" و"يوم وداع حزين"

. هذه التصريحات

أثارت موجة من القلق والدهشة بين المتابعين في العالم العربي.

حثت ليلي عبد اللطيف

في إطار تحذيراتها، الجمهور على استعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى اندلاع اضطرابات سياسية محتملة في دول كبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، وخطر امتدادها إلى الدول العربية مع تزايد خطر خسائر في الأرواح والممتلكات. كما تناولت مخاطر كوارث طبيعية مثل زلازل وفيضانات، وظهور أمراض جديدة.

في سياق آخر

أشارت إلى توقعات إيجابية تتعلق بـ "شروق شمس السلام" في السودان بعد فترة تحديات، وتطرقت إلى احتمال نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة، مع التركيز على ولاية تكساس. أضافة إلى ذلك، تنبأت بزيادة الاهتمام الدولي تجاه شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وتحركات مهمة في السوق المالي، خاصة فيما يتعلق باليورو والدولار، مع توقعات بأزمات اقتصادية قادمة.

استمرارًا للتحذيرات