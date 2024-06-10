انت الأن تتابع خبر بدون رجيم .. رجوة آل سيف تكشف عن وصفة جبارة في كل مطبخ تقضي على الكرش المترهل وتنقص الوزن خلال أيام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الأميرة رجوة الحسين، عن وصفة سحرية موجودة في كل مطبخ لإنقاص الوزن بدون ريجيم وبشكل سريع.

وقالت إنها استخدمت وصفة الشوفان بالزبادي والتي تساعد على تنظيم الشهية وتمكنت من فقدان وزنها خلال فترة قصيرة.

رجوة الحسين لم تعتمد فقط على الرياضة لإنقاص وزنها، لكنها أيضًا اتبعت نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل الثلاث وجبات "فطار- غداء- عشاء"، وقالت إنها تناول ثلاث وجبات إلى جانب تناول الفاكهة بطريقة غير عشوائية، فيمكن لها أن تتناول خلال اليوم ثمرة تفاح أو موز، إلى جانب تناول الخضروات.

واعتمدت رجوة على تناول الطعام الذي يمد بالطاقة في وجبة الإفطار، وأثناء وجبة العشاء، اعتمدت على أكلات مثل الزبادي أو الشوفان بالزبادي، وأذا احتاجت إلى طاقة خلال فترة المساء فأنها تتناول التوست البني مع الجبن أو البيض، بينما تتوقف نهائياً عن تناول الطعام بعد السابعة مساء.