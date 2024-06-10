وصفة واحدة هتصغرك 30 سنة!!… بمكونين جبارين موجودين في كل بيت هترجعي بالزمن لورا!

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رياض - احمد صلاح - يعد زيت الزيتون والموز مصدراً للعديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تدعم النمو الصحي للجسم وتمنحه الطاقة والحيوية، ويشتهر زيت الزيتون بخصائصه العلاجية للعديد من الأمراض ويُستخدم في صناعة العقاقير الطبية المتعددة، بينما يعزز الموز مناعة الجسم ويقدم فوائد جمة لصحة الجلد والشعر
فوائد وصفة زيت الزيتون والموز
- تكثر الفوائد الصحية للموز وزيت الزيتون، وتكون أكثر غنى عند دمجهما معاً، حيث يساهم هذا المزيج في تقوية النظام المناعي للجسم وتعزيز الجسم بالوزن الملائم وحل مسألة الضعف الجسدي، ويستخدم ايضًا في تحصين الأسنان والعظام واضافة الفيتامينات وتسهم هذه الوصفة في تزويد الجسم بالكالسيوم الضروري كما أنها تعمل على تعزيز صحة البشرة وتقوية ألياف الشعر وزيادة نمو وتنعيم ولمعان الشعر وتجديد الخلايا وتفتيح البشرة.نصائح لإستخدام خلطة الموز وزيت الزيتون
- للتمتع بفوائد خليط زيت الزيتون والموز سواء كانت للجسم أو الجلد والشعر، من الضروري الالتزام بنظام معين لابد من إستخدام الوصفة وقت تحضيرها وعدم تركها مدة طويلة، وينبغي التحقق من أن الزيت المُستخدم هو زيت أصيل وغير مُقلد لضمان تحقيق نتائج فعّالة، وكذلك ضرورة عدم إهماله لمدة طويلة قبل استعماله يُوصى باستخدام الخلطة بانتظام مرتين في الأسبوع، وستلاحظ نتائج مذهلة في زمن قصير.