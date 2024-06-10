وصفة واحدة هتصغرك 30 سنة!!… بمكونين جبارين موجودين في كل بيت هترجعي بالزمن لورا!

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رياض - احمد صلاح - يعد زيت الزيتون والموز مصدراً للعديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تدعم النمو الصحي للجسم وتمنحه الطاقة والحيوية، ويشتهر زيت الزيتون بخصائصه العلاجية للعديد من الأمراض ويُستخدم في صناعة العقاقير الطبية المتعددة، بينما يعزز الموز مناعة الجسم ويقدم فوائد جمة لصحة الجلد والشعر

فوائد وصفة زيت الزيتون والموز