انت الأن تتابع خبر سر بذور سماوية: خطوة واحدة تفتت الدهون! تعلم كيفية فقدان 10 كيلوغرامات في أسبوع بدون أنظمة غذائية معقدة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتطلب إنقاص الوزن أن يكون التمثيل الغذائي للجسم يعمل على الوجه الأكمل؛ وذلك باعتباره المسؤول عن معدل حرق الدهون بالجسملذا فإن من المفيد لخسارة الوزن استخدام طرق تحفز عملية التمثيل الغذائي إلى الذروة، وخاصة لمن لا يمتلكون القدرة على اتباع الأنظمة الغذائية للتخسيس، وفي هذا المقال سوف نخبرك عن أكثر من مشروب سحري قبل النوم يحول جسمك ماكينة للحرق وقنبلة ناسفة للدهون، وسوف تخسرين 7 كيلو جرامات من وزنك خلال أسبوع.

مشروب القهوة لحرق الدهون

يفضل اختيار القهوة التي تحتوي على الكافيين، وتناولها قبل الأكل بنصف ساعة أو أكثر؛ وذلك للحد من الشهية. كما يُنصح بتناول فنجان واحد من القهوة قبل الأكل، على ألا تتجاوز نسبة الكافيين التي تحصلين عليها في اليوم 200 مجم. ماء الكمون لخسارة الوزن يحقق ماء الكمون نتائج مدهشة في حرق الدهون، وفقدان الوزن؛ حيث يحفز الجسم للاستجابة للأنسولين والجلوكوز؛ مما يحافظ على سكر الدم مستقر. كما يتمتع ماء الكمون بخصائص مضادة للالتهابات، ومقاومة لتراكم الدهون في الجسم. عصير جريب فروت للتخسيس يحقق تناول كأس، من عصير الجريب فروت العديد من الفوائد في خسارة الوزن الزائد. حيث لا يحتوي الجريب فروت لا يحتوي على نسب سكر عالية من السكر؛ وهذا ما يجعل تناوله رائعًا في مقاومة الجوع.

شاي الزنجبيل حارق الدهون يعد تناول ​كوب من شاي الزنجبيل كل يوم من الطرق الفعالة لتعزيز المناعة وخسارة الوزن.