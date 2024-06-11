انت الأن تتابع خبر وصفة مطبخية سحرية: إذا كنت تعاني من كبر حجم الكرش، هنا حل مذهل يخلصك منه بسلاسة ودون الحاجة لاتباع رجيم قاسي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك طرق سهلة لفقدان الوزن الزائد ، مثل تناول بعض المشروبات الطبيعية التي تعمل على زيادة معدلات حرق السعرات الحرارية في الجسم، وبالتالي استبدال المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تزيد الوزن.

وفي هذه السطور نقدم لك مشروبات منزلية تخلصك من وزنك الزائد في رمضان

الشاي الأخضر

يلعب الشاي الأخضر دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد بدورها على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

القهوة

لا يساعد الكافيين الموجود بوفرة في القهوة على الشعور باليقظة وزيادة التركيز فقط، بل يساهم أيضًا في فقدان الوزن، عن طريق تحفيز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

الشاي الأسود

يتميز الشاي الأسود باحتوائه على مركبات الفلافونويد، التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق دهون الجسم، بشرط تناوله بشكل منتظم، دون تحليته بالسكر الأبيض.

شاي الزنجبيل