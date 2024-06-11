انت الأن تتابع خبر حل مبتكر للشعر الأبيض: خبيرة تجميل أردنية تكشف عن وصفة مطبخية سريعة تقضي على الشيب في نصف ساعة فقط! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد مشكلة الشيب المبكر، وظهور الشعر الأبيض من أبرز المشاكل التي تواجه النساء والرجال على حداً سوء، لكنها تؤثراً كثيراً على النساء بشكل خاص، لأن الشعر يعتبر من اهم معالم جمال المرأة.

وكشفت خبيرة تجميل أردنية عن وصفة للشعر الابيض سحرية بطريقة فعالة وسريعة، وقليلة التكلفة، وذلك بإستخدام قشور البطاطس التي تساعد على استعادة الشعر للونه الأصلي، وتعزيز نمو الشعر ايضا.

وليست البطاطس فقط من لها فوائد عديدة للشعر بل حتى قشورها من الممكن استخدامها للشعر، ومن فوائد قشر البطاطس للشعر أنها تضفي لمعانًا مرغوبًا للشعر، كما أنها تستخدم في وصفة للشعر الابيض والقضاء عليه؛ حيث إن النشويات الموجودة في قشر البطاطس تعد بمثابة ملونات طبيعية.

وقد استخدمت قشر البطاطس في وصفة للشعر الأبيض كبديل لصبغات الشعر لعدة قرون، فقد تم إثبات أن قشر البطاطس فعال جدًا في تغميق الشعر الرمادي أو الشعر الأبيض عند استخدامه باستمرار لفترة من الوقت.

وتعتمد طريقة استخدام قشر البطاطس في وصفة للشعر الابيض عبر مزج كوب من قشر البطاطس مع كوبين من الماء في وعاء، ويتم غلي المزيج، ويترك حتى ينضج لمدة خمس دقائق. وبعدها يُبعد الوعاء عن النار، ويترك حتى يبرد. يتم تصفية الماء من القشر وسكبه في وعاء أو علبة شامبو فارغة لجعل الاستخدام أسهل، ثم يتم شطف الشعر به بعد غسله بالشامبو.

وصفات للشعر الأبيض نهائيا

وهناك العديد من وصفات للشعر الأبيض نهائيا؛ وتعتمد أغلب الوصفات على العلاجات المنزلية للشعر الرمادي؛ حيث اقبت العديد من الدراسات عددًا من العلاجات الطبيعية للشعر الرمادي.

ويمكن استهلاك بعض المكونات الطبيعية من المنزل لصنع العديد من وصفات للشعر الأبيض نهائيا، ومن أشهرها الزنجبيل، وزيت جوز الهند، وزيت بذور السمسم الأسود، وعشبة القمح.

وان كنت ممن يملكون الشعر الرمادي، وتبحثين عن وصفات للشعر الأبيض نهائيا ، و سنقوم بذكرها في السطور التالية، ومن أبرزها :

1- جوز الهند :

ويعتبر زيت جوز الهند من اشهر وصفات للشعر الأبيض نهائيا، ويمكن بتدليك الشعر مرة إلى مرتين وفروة الرأس بزيت جوز الهند ان يجعلك تستعيد لون شعرك الطبيعي.

2- الزنجبيل :

و تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور الممزوج بملعقة كبيرة من العسل يمكن ان يكون علاج فعال للشعر الأبيض نهائيا.

3- دبس الرمان :

ويمكن لتناول ملعقة كبيرة من دبس الرمان المصنوع من عصير قصب السكر ، وليس من سكر البنجر؛ أنه يعكس عملية الشيب، ويعالج الشعر الأبيض نهائيا.

4- بذور السمسم الأسود :

وتعتبر بذور السمسم الأسود من اهم وصفات للشعر الأبيض نهائيا؛ حيث ان تناول ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يمكن ان يبطئ عملية الشيب وربما عكسها.

5- عشبة القمح :

ويمكن شرب مغلي عشبة القمح كل يوم أو أضف ملعقة كبيرة من مسحوق عشبة القمح يوميًا إلى الحساء والعصائر، ان تستعيد لون شعرك الطبيعي مرة اخرى.

6- البصل :

ويعتبر البصل احد اهم وصفات للشعر الأبيض نهائيا، لذا امزج بصلة في الخلاط ثم استخدم مصفاة حتى يتبقى لك العصير، ومن ثم يتم فرك العصير على فروة رأسك مرتين في الأسبوع ، وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالشامبو.

7- عصير الجزر :