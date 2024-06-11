انت الأن تتابع خبر تجديد مظهرك للاحتفال: تحويل شعرك للون البني الساحر بواسطة الحنة الطبيعية - تقنية صباغة آمنة وفعالة بدون أي ضرر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحنة من إحدى سبل صبغ الشعر يلجأ الكثير من السيدات لاستخدامها في حالة ظهور الشعر الأبيض والكثير من الفتيات من أجل تلوين الشعر بلون آخر رغبًة في التجديد، واستخدام الحنة يأتي على فروة الرأس بالعديد من الفوائد بدلًا من استخدام الصبغات الكيميائية التي تؤدي إلى تلف الشعر سريعًا، ومن أهم فوائد الحنة أنها تعمل على معالجة آلام فروة الرأس، التخلص من القشرة في فروة الرأس بالإضافة إلى تغذية الشعر وزيادة كثافته والحد من سقوط الشعر لأكبر درجة ممكنة.

كيفية عمل الحنة لصبغ الشعر باللون البني

المكونات

مقدار 1 كوب كبير من الحناء.

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

1 ½ ملعقة كبيرة من خل التفاح.

مقدار مناسب من المياه.

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق مناسب ثم نضيف الحناء والقهوة والخل ومقدار مناسب من الماء يكفي تشكيل عجينة الحناء وتقلب جميع المكونات معًا بشكل جيد حتى تتجانس.

تترك عجينة الحناء على جنب لمدة لا تقل عن عدد 4 ساعات.

بعد انتهاء المدة نحضر عجينة الحناء ونضيف إليها عصير الليمون ثم تقلب مرة أخرى.

توزع العجينة على جميع أجزاء الشعر من الفروة للأطراف مع مراعاة ارتداء قفازات اليدين أثناء استخدام الحناء حتى لا يتأثر لون اليدين.

تترك عجينة الحناء على الشعر لمدة لا تقل عن 4 ساعات ومن الأفضل أكثر من ذلك على قدر المستطاع.

عند إنتهاء المدة يشطف الشعر تحت الماء الجاري للتخلص من بقايا الحناء ومن الأفضل تمشيط الشعر تحت الماء الجاري لإزالتها من فروة الرأس نهائيًا.يغسل الشعر تحت الماء الجاري بالشامبو بعد التأكد من زوال الحنة.

بعد ذلك استخدم البلسم على الشعر ثم يشطف بالماء ويجفف