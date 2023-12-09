نائب المندوب الروسي : عرقلة وقف إطلاق النار حكم أمريكي بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين

الرياض - محمد الاطلسي - صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة تحظر على مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة في غزة، ونتائج هذه الدبلوماسية هي مقبرة لأطفال فلسطين بغزة.

بوليانسكي: عرقلة وقف إطلاق النار حكم أمريكي بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين"فيتو" أمريكي يحبط مشروع قرار إماراتي طالب بوقف إطلاق النار في غزة وقال بوليانسكي: "لن نبالغ إذا قلنا إن اليوم من أحلك الأيام في تاريخ الشرق الأوسط، من جديد تعرقل الولايات المتحدة عملية الوصول إلى وقف إطلاق النار، وأمام أعيننا يحكمون بالموت على عشرات آلاف المدنيين في فلسطين، وتترك الدبلوماسية الأمريكية وراءها أرضا محروقة ودماراً".

وأضاف: "التاريخ لن يغفر هذه التصرفات لواشنطن، يمكنكم أن تتفوهوا بما تريدونه من الكلمات الفارغة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والسلام والأمن وبعض القواعد، لكننا شهدنا الآن القيم الحقيقية لهذا النظام، عندما رأينا أن عضوين من مجلس الأمن يتسامحان مع هذه الإبادة التي ترتكبها إسرائيل".

وتابع: "أنا لا ألقي اللوم عليهم، أنا على ثقة بأن نتيجة هذا التصويت لقيت صدى في الولايات المتحدة وبريطانيا، وأن الشعبين قاما بالدعوة لوقف إطلاق النار وتم تجاهل هذه الدعوة".

وشدد نائب المندوب الروسي على أنه "لم يتبقَّ لدينا في المجلس ما نفعله سوى مضاعفة الجهود للتوصل إلى قرار سيخفف من معاناة المدنيين، في الحدود والقيود الصغيرة المتاحة لنا، ومن الضروري أن نضمن التوصل إلى قرار".

وأكد أنه "لا يمكننا أن نترك المدنيين الأبرياء في فلسطين أو إسرائيل تحت رحمة من يعتبر الحرب لعبة جيوسياسية وطريقة لدر الأرباح".

وأوضح بوليانسكي: "نتوقع من الأمين العام التقدم بمقترحات حول كيفية مراقبة تنفيذ القرار 2712 على الأقل كي نشهد نتيجة ما، ونتوقع من الأمين أن يعرب عن رأيه مرة أخرى".

وقد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

المصدر: RT