أخبار اليمن : رياح وحرارة وجفاف.. الجوبي: استعدّوا لليالي القيظ

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رياح وحرارة وجفاف.. الجوبي: استعدّوا لليالي القيظ

توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، أن تشهد اليمن خلال الأيام القادمة موجة حارة ورياح وجفاف مع دخول أولى ليالي القيظ. رياح وحرارة وجفاف.. الجوبي: استعدّوا لليالي القيظتوقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، أن تشهد اليمن خلال الأيام القادمة موجة حارة ورياح وجفاف مع دخول أولى ليالي القيظ. وقال الفلكي الجوبي، في منشور على حسابه فيس بوك: "الليلة أولى ليالي القيظ أو ما يسمى "الجَحر" ويستمر شهرين شمس ورياح". وأشار الجوبي إلى أن "ليالي القيظ هي بداية موسم زراعي جديد يتمثل بتجهيز الأرض والبذر"، مستدلاً بالمثل اليمني الذي يقول "والجحر شهرين يا مرمك مالك". يذكر أن موسم القيظ أو مايسمى"الجَحر"، هو فترة الصحو بين أمطار الصيف الموسمية وأمطار الخريف الموسمية، ويستمر شهرين شمس ورياح، وقد ينذر بجفاف وقحط شديد.

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