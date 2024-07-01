مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
أغلق مؤشر بورصة مسقط، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.01 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4687.26 نقطة.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.156 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.28 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة التداول مليونين و881 ألفا و850 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 61.1 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و788 ألفا و338 ريالا عمانيا.
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