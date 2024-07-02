استشهاد 8572 طالبا وتدمير 353 مؤسسة تعليمية جراء العدوان على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:33 صباحاً - قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن 8672 طالبًا فلسطينيًا استُشهدوا و14583 أُصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت "التربية" في بيانٍ لها، اليوم، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وصل إلى أكثر من 8572، والذين أُصيبوا إلى 14089، فيما استشهد في الضفة 100 طالب وأُصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن 497 معلمًا وإداريًا استُشهد وأُصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 109 في الضفة.

ولفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لأضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة، ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يُعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.