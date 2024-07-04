جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:31 مساءً - وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وعنها الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بروتوكول تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات

وعنه الدكتور إبراهيم محمد غياض بصفته القائم بأعمال رئيس المركز، وذلك بحضور الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان.

حيث تعد جامعة حلوان كواحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مصر والمنطقة، حيث تتميز بتعدد تخصصاتها وريادتها في مجالات البحث، إلى تحقيق التكامل بين البحث الأكاديمي واحتياجات السوق من خلال إجراء دراسات متقدمة، وتقديم استشارات علمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما تهدف الجامعة إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي وتدريب كوادر علمية متميزة، مع التركيز على التعاون الدولي وإنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم الاقتصاد الوطني. وتعمل جامعة حلوان على توفير موارد ذاتية وتأسيس شركات لاستثمار نتائج أبحاثها، مما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

كما يهد مركز بحوث وتطوير الفلزات بيت خبرة وطني يهدف إلي تطوير أساليب الإنتاج في شتي مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية والعمل علي تحقيق أهداف خطة التنمية في هذه المجالات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية وتنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء قاعدة علمية قوية، فقد اجتمعت رغبـة الطرفين في العمل على دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة فى مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية ومن منطلق حرص كل منهما على تكامل خدماته بما يخدم هذا الغرض وغيره من الأغراض الأخرى التي يهدف لها الطرفان .

وهذا البروتوكول يسهم فى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين في مجالات تخصص الجهتين والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية. كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.

هذا وقد تم اختيار الدكتور أحمد فهمي البنداري كنقطة اتصال من طرف جامعة حلوان والدكتورة علياء محمد سيد سالم كنقطة اتصال من طرف مركز بحوث وتطوير الفلزات .