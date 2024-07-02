أخبار اليمن : هيئة الأدوية تستعد لتدشين مشروع التحول الرقمي والبوابة الإليكترونية

هيئة الأدوية تستعد لتدشين مشروع التحول الرقمي والبوابة الإليكترونيةتدشن وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، غداً، مشروع التحول الرقمي والبوابة الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني لخدمات الهيئة .

وأوضح رئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، أن التحول الرقمي لخدمات الهيئة يأتي ضمن رؤية متكاملة وشاملة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات في سبيل خدمة المستفيد سواء كانت شركات أو مواطنين، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم والقضاء على كافة المظاهر السلبية التي ظلت هاجساً مقلقاً للمواطنين.

ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية تضمن للمستفيد انجاز معاملته من أي مكان وفي أي وقت وبسرعة كبيرة والمتابعة الفورية لمسارها، فضلا عن تميزها بالشفافية المطلقة التي تجنب المستفيد كل أشكال الابتزاز والمخالفات حيث يتم سداد كافة الرسوم القانونية عبر خدمة دفع الكترونية في النظام.

وأشار إلى أن نظام البوابة الإلكترونية يختصر الإجراءات وعدد التوقيعات مع نظام تواصل فعّال وتغذية راجعة فورية بين الهيئة والمستفيد توافيه بإشعارات عبر الرسائل النصية إلى هاتفه بكل جديد.

واعتبر رئيس الهيئة النظام الإلكتروني أحد أوجه الرقابة المصاحبة للدواء من خلال التأكد من سلامة الوثائق المقدمة لاستكمال المعاملات، وخاصة الشهادات الحاصلة عليها الشركات المنتجة وشهادات التحليل التي تضمن جانباً من جوانب التأكد من السلامة والمأمونية للدواء إلى جانب التحليل في مختبر الرقابة الدوائية.

