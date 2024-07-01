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سوريا إلى نصف نهائي غرب آسيا

تغلب منتخب سوريا على نظيره البحريني 3-1، يوم الأحد، في ختام دور المجموعات لبطولة غرب آسيا للشباب. سوريا إلى نصف نهائي غرب آسياتغلب منتخب سوريا على نظيره البحريني 3-1، يوم الأحد، في ختام دور المجموعات لبطولة غرب آسيا للشباب. سجل ثلاثية نسور قاسيون، أنس دهان ومحمد مصطفى "هدفين" في الدقائق 45 و54 و83، فيما أحرز محمد علي، هدف البحرين الوحيد في الدقيقة 60. وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب سوريا إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا للشباب كأفضل وصيف، بعد حصوله على 6 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب البحرين عند نقطة واحدة.

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