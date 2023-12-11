من هو رئيس مصر الجديد .. الشارع المصري يقف على أعصابه في الإنتظار

الرياض - محمد الاطلسي - بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

ويتنافس أربعة مرشحين في هذه الانتخابات، أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى جانب فريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وكان المصريون بالخارج قد أدلوا بأصواتهم في مطلع الشهر الجاري.

ويستمر التصويت داخل مصر من امس الأحد وحتى يوم غدا الثلاثاء (12 ديسمبر)، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، فسيتم إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.