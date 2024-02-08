انت الأن تتابع خبر عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من الخوف: "هذا ماسيحدث في الأردن" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في العام الجاري 2024 في الأردن.

تحذير من كارثة

حذرت خبيرة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف من كارثة نتيجة ظهور فيروس جديد في العاصمة الأردنية عمّان، مؤكدة أن البلاد ستواجه احداثًا متسارعة على الحدود. وأشارت إلى أن الأردن سيكون أمام حملة تحذير وإجراءات وقائية من احتمال انتشار فيروس يبدأ في الظهور بالعاصمة عمّان. وأوضحت أننا سنرى وزارة الصحة الأردنية، تستنفر وتحذر الناس؛ لمواجهة كل الاحتمالات لهذا الفيروس.

الأمن والاستقرار

أكدت ليلى عبد اللطيف أن الأردن سيواجه احداث متسارعة على الحدود الأردنية، وأن الجيش الأردني سيواجه الحدث بقوة ويحمي الأردن. وأشارت إلى أن الأردن سينعم بالأمن والأمان والاستقرار، ولا يوجد أي مخاوف من تفجير أو تهجير على الأراضي الأردنية.

تقدم اقتصادي