انت الأن تتابع خبر أمير قطر يهدي كل لاعب قطري هدية تكفيه مدى الحياة بعد تأهلهم إلى نصف نهائي كأس آسيا.. لن تصدقوا ما هي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق المنتخب القطري فوزاً مثيراً على أوزبكستان بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح، ليتأهل إلى نصف نهائي لكأس أمم آسيا المقامة في الدوحة.

وتفاعل رواد منصة "إكس"، مع لقطة أظهرت فرحة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح.

وتداول نشطاء قطريون وإعلاميون اللقطة التي أظهرت فرحة أمير قطر بوصول "العنابي" إلى نصف النهائي.

وكشفت مصادر رياضية قطرية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منح كل لاعب في المنتخب القطري نصف مليون ريال بعد هذا الإنجاز التاريخي.

يذكر أن منتخب قطر سيواجه نظيره الإيراني في مباراة الدور نصف النهائي، الأربعاء، 7 فبراير الجاري، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما تلعب الأردن مع كوريا الجنوبية قبلها بـ24 ساعة، على أن يخوض طرفي النهائي مواجهتهما، السبت 10 فبراير.