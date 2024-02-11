انت الأن تتابع خبر العد التنازلي للكارثة بدأ رغما عن الجميع ..سيدة الإلهام ليلى عبداللطيف تطلق صفارة الأنذار الاخيرة وتقولها بلا خوف لأن القادم مرعب على هذه الدول العربية.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر ليلى عبد اللطيف واحدة من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتقوم بعرض توقعاتها للعام الجديد على قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب"

. وفي هذا المقال، سنقدم لكم توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024 بخصوص مصر والوطن العربي.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

نشرت خبيرة الأبراج، ليلى عبد اللطيف، توقعاتها لعام 2024، وأشارت إلى أن العالم سيشهد العديد من الأحداث المؤسفة والمقلقة. وتوقعت ليلى عبد اللطيف بعض الأمور المتعلقة بمستقبل مصر والعديد من الدول العربية في العام المقبل. وقد تضمنت توقعاتها لمصر استقرارًا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أيضًا إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة في مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

واشارت ليلى عبد اللطيف أيضًا إلى بعض التوقعات المتعلقة بالعراق في عام 2024، حيث من المتوقع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد، وتحدث تغييرات في الحكومة، وتصاعد التوترات الأمنية. كما يُرجح حدوث هجمات إرهابية في العراق خلال العام المقبل.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 للأبراج

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024: حظ الأبراج وفرص الزواج

نشرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف توقعاتها لعام 2024 في فيديو جديد على قناتها على اليوتيوب. وتبشر تلك التوقعات بأن برجي القوس والجدي والجوزاء سيكونون من أكثر الأبراج حظاً في بداية العام الجديد. كما تتوقع لهم فرص زواج قد تغير حياتهم للأفضل.

أما بالنسبة لبرج الحمل والثور والدلو، فمن المتوقع أن يكون لديهم عام مليء بالحب والفرح والاستقرار. وقد تتاح لهم فرصة الزواج أو الاقتراب من شريك العمر. كما يمكنهم الدخول في مشاريع استثمارية ناجحة.

هناك العديد من الأبراج التي ستستمتع بعام جيد للحب والرومانسية. وقد يكون هناك احتمالية عالية للزواج أو الارتباط.