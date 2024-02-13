سعودية تطالب بتزويجها من مقيم ..المفاجأة كيف ردت المحكمة على طلبها؟

الرياض - محمد الاطلسي - كانت السيدة التي تعيش في الأربعينات من عمرها، قد تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، أوضحت فيها أن أفراد أسرتها يمنعونها من الزواج بمن ترغب ويقفون حائلًا أمامها، بما وصل إلى حد الإعضال. حيث أنه قد تقدم لخطبتها 8 عرسان على مدار عامين، لكن أهلها كانوا يمارسون الرفض غير المبرر، مشيرة إلى أن الأخير هو مقيم أجنبي ويشغل وظيفة مرموقة داخل المملكة، كما أنها ترغب فيه زوجا لها.

وأوضحت سيدة الأعمال السعودية أنها لا تريد من دعواها سوى الستر، حيث قالت موضحة مقاصد دعواها: " أريد الستر والزواج، خوفا من فوات فرصة إنجاب الأبناء، وبناء أسرة، والتصرف الذي يقدم عليه أفراد أسرتي يلحق بي الضرر، حاليا ومستقبلا، وأخشى فوات الفرصة لتقدم عمري عن سن الزواج المتعارف عليه "، ولذلك " أطلب نقل ولاية الزواج إلى الحاكم الشرعي .. هذه دعوتي ".

وكانت المحكمة قد أنهت قضية الإعضال في جلسة واحدة، بعد أن ثبت لديها بما لا يدع مجالًا للشك حالة العضل والضرر الواقع على الفتاة الأربعينية، الأمر الذي جعلها تقوم بنزع ولاية الأسرة عن تزويج ابنتهم، بالإضافة إلى عقد قرانها على المقيم الأجنبي الذي كانت قد تقدمت بالدعوة بعد أن رفضه أهلها، كما نقلت الولاية إلى المحكمة الشرعية.