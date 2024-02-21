قرار سعودي عاجل بترحيل الوافدين العاملين في هذه المهن قبل شهر رمضان

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت رحلة توطين المهن في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، وتم تقسيمها الى عدة مراحل على مر السنين ، وذلك بالشراكة مع الجهات الاشرافية، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل لابناء وبنات المملكة لزيادة التحفيز والقدرة على الانتاج ، بالاضافة الى رفع مستوى المشاركة لهم في أسواق العمل المختلفة، وهذه الأهداف تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد قامت الجهات المختصة في السعودية بتوطين عدد من المهن خلال الفترة الماضية، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم ألمهن الجديدة التب سيتم توطينها قبل شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024م.

جميع الأجانب العاملين في هذه المهن سيتم ترحيلهم من السعودية قبل شهر رمضان

كما ذكرنا في السطور الماضية أن الجهات المختصة في السعودية بدأت بتطبيق قرار التوطين على مراحل، وقد تم توطين عدد من المهن خلال الفترة الماضية، وخلال الفترة المقبلة سيتم استكمال عملية التوطين بحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية، والتي كشفت أنه سوف تقوم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتوطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25% وذلك ابتداءً من تاريخ 21/ 7/ 2024م.

وقد اوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية، ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

من جانبها قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.

كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

الأنشطة و المهن التي تم توطينها في السعودية

كما أسلفنا، فقد قامت الجهات المختصة في السعودية بتوطين عدد من المهن خلال الفترة الماضية، وفي السطور التالية سوف نذكر لكم المهن والأنشطة التي تم فعلاً توطينها وأصبحت مقصورة على السعوديين فقط وهي كالتالي:

• مهن إدارة المشاريع وتشمل :

• مدير إدارة المشاريع

• أخصائي إدارة مشاريع

• مهن المشتريات وتشمل :

• مدير مشتريات

• مندوب مشتريات

• أخصائي مناقصات

• مدير عفود

• أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة

• مهن المبيعات وتشمل :

• مدير مبيعات

• أخصائي براءة الاختراع

• مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن

• خبير مبيعات تسويق

• بائع آلات طابعة واستنساخ

• مندوب مبيعات

• بائع حاسبات

• مدير مبيعات تجزئة

• وسيط سلع

• مدير مبيعات جملة

• أخصائي تجاري

• وسيط سلع مستقبلية

• أخصائي مبيعات

• المهن المختصة بمنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن

• مهن منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية

• المهن الاستشارية وتشمل :

• اخصائي استشارات مالية

• مدير ادارة مشاريع

• اخصائي استشارات اعمال

• مهندس ادارة مشاريع

• اخصائي استشارات امن سيبراني

• اخصائيين ادارة مشاريع

• المهن الهندسية

• أنشطة البريد ونقل الطرود وتشمل : الرؤساء التنفيذيين

• مهن قطاع الأجهزة الطبية وتشمل :

• المبيعات

• الدعاية

• التعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية

كما أن هناك عدداً من المهن تقتصر على السعوديين فقط بنسبة 100 % وهي كالتالي :

المهن غير ( القيادية/ الإشرافية ) والتي تتضمن اربع ادارات وهي :

• التسويق

• المبيعات

• الحجوزات

• المشتريات والمكاتب الأمامية ماعدا : ” حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق البواب “

مع اقتصار العمل على السعوديين والسعوديات في المهن :

• مستلم طلبات خدمة الغرف

• مضيف مطعم أو مقهى

• كاتب استلام بضائع

• أمين مخزن

• سكرتير/ سكرتير تنفيذي

• كاتب إداري عام

• موظف إداري/ مساعد إداري

• منسق إدارة

• الترجمة

• إدخال البيانات ويمكن الاطلاع على الدليل الاجرائي من هنا

توطين المهن في السعودية

بدأت رحلة التوطين للمهن في المملكة وتم تقسيمها الى عدة مراحل على مر السنين ، وذلك بالشراكة مع الجهات الاشرافية .

وكل مرحلة من مراحل التوطين تتضمن عددا من المهن والانشطة الجديدة ، ويتم ذلك في جميع انحاء المملكة

يهدف تطين المهن في السعودية ال خلق المزيد من فرص العمل لابناء وبنات المملكة لزيادة التحفيز والقدرة على الانتاج ، بالاضافة الى رفع مستوى المشاركة لهم في اسواق العمل المختلفة

توطين مهن جديدة بعد 150 يوماً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%، وذلك ابتداءً من تاريخ 21/ 7/ 2024م، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.

ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.

كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

الانشطة و المهن التي تم توطينها في المملكة

المهن التي تم توطينها في المملكة هي بالتفصيل

• مهن إدارة المشاريع وتشمل :

• مدير إدارة المشاريع

• أخصائي إدارة مشاريع

• مهن المشتريات وتشمل :

• مدير مشتريات

• مندوب مشتريات

• أخصائي مناقصات

• مدير عفود

• أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة

• مهن المبيعات وتشمل :

• مدير مبيعات

• أخصائي براءة الاختراع

• مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن

• خبير مبيعات تسويق

• بائع آلات طابعة واستنساخ

• مندوب مبيعات

• بائع حاسبات

• مدير مبيعات تجزئة

• وسيط سلع

• مدير مبيعات جملة

• أخصائي تجاري

• وسيط سلع مستقبلية

• أخصائي مبيعات

• المهن المختصة بمنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن

• مهن منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية

• المهن الاستشارية وتشمل :

• اخصائي استشارات مالية

• مدير ادارة مشاريع

• اخصائي استشارات اعمال

• مهندس ادارة مشاريع

• اخصائي استشارات امن سيبراني

• اخصائيين ادارة مشاريع

• المهن الهندسية

• أنشطة البريد ونقل الطرود وتشمل : الرؤساء التنفيذيين

• مهن قطاع الأجهزة الطبية وتشمل :

• المبيعات

• الدعاية

لتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية

نسبة الانشطة و المهن التي تم توطينها في المملكة

• توطين قطاع ومهن الاستشارات : 35 %

• قطاع ومهن ادارة المشاريع : مرحلة اولى 35 % ، ومرحلة ثانية 40 % ؛ حيث يكون عدد العاملين في تلك المنشأة 3 فأكثر بحد ادنى للأجور هو 6 آلاف ريال سعودي للفرد

• مهن المشتريات : نسبة توطين تصل الى 50 % ؛ حيث يكون عدد العاملين في تلك المنشأة 3 فأكثر

• قطاع مهن المبيعات : نسبة توطين هي 15 % فقط ؛ حيث يكون عدد العاملين في تلك المنشأة 5 فأكثر

• منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية : نسبة توطين كاملة للوظائف الإدارية في المنشأة ؛ بحيث يكون على الاقل هناك عاملة سعودية واحدة تم تعيينها ضمن المهن الفنية للمنافذ ، على ان يكوون عدد العاملات لتلك المهن 10 عاملات على الاقل

• أنشطة البريد ونقل الطرود : نسبة التوطين هي 50 % للرؤساء التنفيذيين والمستوى الاول من الادارة العليا

• نسبة توطين قطاع الاجهزة والمستلزمات الطبية : 80 %

• المهن الهندسية والفنية للاجهزة الطبية : نسبة توطين تصل الى 50 %

المهن المقصورة على السعوديين

هناك عددا من المهن التي تقتصر على السعوديين فقط بنسبة 100 % وهي :

المهن غير ( القيادية/ الإشرافية ) والتي تتضمن اربع ادارات وهي :

• التسويق

• المبيعات

• الحجوزات

• المشتريات والمكاتب الأمامية ماعدا : ” حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق البواب “

مع اقتصار العمل على السعوديين والسعوديات في المهن :

• مستلم طلبات خدمة الغرف

• مضيف مطعم أو مقهى

• كاتب استلام بضائع

• أمين مخزن

• سكرتير/ سكرتير تنفيذي

• كاتب إداري عام

• موظف إداري/ مساعد إداري

• منسق إدارة

• الترجمة

• إدخال البيانات ويمكن الاطلاع على الدليل الاجرائي من هنا