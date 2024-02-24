موجه غضب عارمة ..يوتيوبر يمني يثير ضجه على مواقع التواصل وناشطون يطالبووإحالته الى مصحة عقلية …!

الرياض - محمد الاطلسي - وجه اعلاميون ونشطاء ومثقفون وناشطون في المجال الاجتماعي الدعوة لضبط احد المختلين عقليا بات يبث فيديوهات خطيرة تضر بالمجتمع وقد تؤدي الى نتائج لايحمد عقباها.

وظهر قبل اسابيع شخص ويدعى السدعي ويدعي انه عالم كوني وهو يقوم باكل الحصى وشرب مخلفات زيوت السيارات ويدعي انها صحية .

ونفذ السدعي عدد من التجارب المضرة بالصحة على نفسه وادعى لمتابعيه بانها افعال لاتضر.

وعكس هذا الشخص الذي وصف المختل عقليا مخاوف من ان يقوم بعض المراهقين بتقليده الامر الذي ستنتج عنه اخطار كثيرة .

وتعالت الدعوات بضرورة ضبط هذا الشخص وايداعه مصحة الامراض النفسية .