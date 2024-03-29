مرأة سعودية تترك حياة الرفاهية وتقررالعيش في صحراء قاحلة .. سيصدمك السبب

الرياض - محمد الاطلسي - اعتزلت سيدة سعودية تدعى أم محمد العيش في المدينة واتخذت من صحراء القصيم منزلاً لها حيث تسكن مع أغنامها.

وقالت “أم محمد” في تقرير لقناة "إم بي سي" أنها ” مستأنسة، وعندها منزل، لكن الدور ما تونس مثل البر، فلديها الأغنام، تروح وتسرح وتحلب” مضيفةً :”الحلال مثل شريك القلب”.

وتابعت: “الصحراء عندنا هي كل شيء، ورزقنا، وأنا وراعيات الأغنام نتجمع في الليل، ونسوي العشاء ونتناول القهوة”.

الجدير بالذكر أن البر مرتبط بوجدان كل السعوديين، فهو الذي ينفس عن همومهم وتطلعاتهم وأفكارهم، وفي البر تظهر الهواجس و القصيد ويجد الانسان ذاته الحقيقة الخالية من الماديات التي تفرضها حياة الحضر.