"احذر ثم احذر سم قاتل".. طبيبة تحذر من خطورة تناول هذا النوع من الطعام يمكن أن يكون سبباً في الوفاة (تعرف عليها)!!

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رياض - احمد صلاح - كانت التقاليد القديمة في الحفاظ على حبات الرز بوضع حبوب الارز داخل عدد من الشكاير معتقده انها تحافظ على الارز من للتلف والتسوس ولكن تم اكتشاف ان هذا الامر خطير من قبل الدراسات وأنها عادة صحية ضارة حيث اثبتت الابحاث الطبيه ان وضع حبات الغلة مع الارز يعتبر مقاتل ومن الضروري التخلص من هذه العادة السيئه لأن هذه التقاليد القديمة مضرة بصحة الانسان لان التغذيه لها دور مهم في الحفاظ على صحة الأجيال القادمة اليكم افضل الطرق الطبيعية للحفاظ على السوس من الارز والبقوليات تابعوا معنا للنهاية.

استعمال الزيوت العطرية: