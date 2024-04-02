اخبار الخليج

تبكي مرعوبة من الخوف..سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تفجرها للعلن هذا ماسيحدث في عيد الفطر بهذه الدولة العربية العظمى!

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - عادت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في عيد الفطر المبارك وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية ستشغل العالم العربي بأكمله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتوقعت العرافة ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الجديدة عاصفة غير مسبوقة تضرب مصر ينتج عنها سيول ضخمة تؤدي إلى انهيار سدود وجرف مبان على حد زعمها.

 

 

وزعمت إن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة. ومن حين لآخر  تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا