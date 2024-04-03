اخبار الخليج

مفاجأة الموسم ... أكرم عفيف من الدوري القطري إلى روشن ... والمستضيف هو هذا النادي !

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر مفاجأة الموسم ... أكرم عفيف من الدوري القطري إلى روشن ... والمستضيف هو هذا النادي ! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي الرياضي القطري بندر المشرافي أن لاعب السد أكرم عفيف ولاعبين آخرين من المنتخب القطري، قدمت لهم عروض سعودية في الفترة الماضية.

وقال المشرافي عبر برنامج FEED BACK

  • على قنوات الكأس: “حسب الأخبار التي وصلتنا، فإن هناك عروض إلى أكرم عفيف وعدد من لاعبي المنتخب القطري من السعودية لست مستغربًا هذا الأمر”.

وتابع قائلًا:”

  • جاءت مفاوضات من أندية كبيرة في السعودية، أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة، لأكرم عفيف والمعز علي”.
  • وكان عفيف والمعز علي تمكنا من قيادة المنتخب القطري، للتتويج ببطولة كأس أمم آسيا مرتين على التوالي، في نسختي 2019 التي أقيمت في الإمارات، و2023 التي استضافتها قطر.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا