انت الأن تتابع خبر مفاجأة الموسم ... أكرم عفيف من الدوري القطري إلى روشن ... والمستضيف هو هذا النادي ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي الرياضي القطري بندر المشرافي أن لاعب السد أكرم عفيف ولاعبين آخرين من المنتخب القطري، قدمت لهم عروض سعودية في الفترة الماضية.
وقال المشرافي عبر برنامج FEED BACK
- على قنوات الكأس: “حسب الأخبار التي وصلتنا، فإن هناك عروض إلى أكرم عفيف وعدد من لاعبي المنتخب القطري من السعودية لست مستغربًا هذا الأمر”.
وتابع قائلًا:”
- جاءت مفاوضات من أندية كبيرة في السعودية، أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة، لأكرم عفيف والمعز علي”.
- وكان عفيف والمعز علي تمكنا من قيادة المنتخب القطري، للتتويج ببطولة كأس أمم آسيا مرتين على التوالي، في نسختي 2019 التي أقيمت في الإمارات، و2023 التي استضافتها قطر.