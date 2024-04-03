انت الأن تتابع خبر مفاجأة الموسم ... أكرم عفيف من الدوري القطري إلى روشن ... والمستضيف هو هذا النادي ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي الرياضي القطري بندر المشرافي أن لاعب السد أكرم عفيف ولاعبين آخرين من المنتخب القطري، قدمت لهم عروض سعودية في الفترة الماضية.

وقال المشرافي عبر برنامج FEED BACK

على قنوات الكأس: “حسب الأخبار التي وصلتنا، فإن هناك عروض إلى أكرم عفيف وعدد من لاعبي المنتخب القطري من السعودية لست مستغربًا هذا الأمر”.

وتابع قائلًا:”