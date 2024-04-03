عاصفة ثلجية تقترب..ساعات قليلة قبل الكارثة الارصاد الاردنية تحذر بشدة وتطلق الانذار الاحمر وتطلب من المواطنين البقاء في منازلهم!

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رياض - احمد صلاح - توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن يعود الطقس للاستقرار بشكلٍ عام في الأردن اعتباراً من ساعات نهار الأربعاء، بعد نحو 15 يوماً من التقلبات الجوية والأمطار ودرجات الحرارة المُنخفضة.

وأشار

الى أنه يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق ليلا، وتصل درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان مع ساعات الفجر والصباح الباكر إلى حوالي 6 درجات مئوية.وكما توقع ارتفاع نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب والضباب الكثيف في العديد من المناطق، خاصة مع ساعات الفجر والصباح الباكر، ما سيعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وأضاف

أنه يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في مختلف المناطق في ساعات نهار الأربعاء، لتصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً في أغلب المناطق، وتظهر كميات متفرقة من السحب بين الحين والآخر

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