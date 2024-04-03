الخبير ميشال حايك يفجرها للعلن ؟..احداث دامية ستقلب هذه الدولة العربية رأساً على عقب ..استعدوا

الرياض - محمد الاطلسي - باتت توقعات خبير علم الفلك والأبراج الشهير ميشال حايك تثير اهتمام الملايين، وكشف العراف اللبناني عن بعض توقعاته للفترة المقبلة والتي وصفها البعض بالمشئومة. وكشف الفلكي الشهير ميشال حايك عن توقعاته الجديدة بأحداث خطيرة في صيف 2024 تقلب دولة عربية رأساً على عقب وتتسبب في فوضى وخراب ليس لها مثيل.

وتنبأ ميشال بغليان داخل قاعدة أمريكية وسقوط وجه معروف على أرض الكويت وهزات اقتصادية سياسية وأمنية في تركيا.

وتوقع العراف الشهير أن يشهد كوكب الأرض ظواهر غريبة، وصيف لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب الأرض سيخلق من جديد مرة أخرى.