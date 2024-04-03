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اليمن : الحكومة تبهج الموظفين بهذا القرار السار (وثيقة)

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الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتامينات في العاصمة المؤقتة عدن، عن تعديل موعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445، لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضحت الوزارة في بيان لها أن إجازة عيد الفطر ستكون ابتدأ من يوم الاحد 28 رمضان بدلا من يوم الاثنين 29 رمضان. على يخصم لاحقا من رصيد اجازات الموظفين .

 

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق 29 رمضان إجازة عيد الفطر وتنتهي يوم 3 شوال على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتبارا من 6 شوال.  

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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