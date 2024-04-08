الزعاق يفجر مفاجأة أرعبت السعودية..هذا ما سيخرج من باطن الأرض في اخر يوم من رمضان ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال الخبير الفلكي السعودي خالد الزعاق، إنه في الفترة القادمة ستنشتر الهوام بجميع أنواعها وتخرج الحشرات والزواحف والهوام السامة (العقارب والثعابين) من مخابئها.

وحذر الزعاق، بفقرته المذاعة على «العربية» من ثلاثة أماكن تتواجد فيها الهوام السامة قائلاً: "يا أهل المكشات : ابتعدوا عن الأرض المشجار والمجحار والمحجار"وأوضح أن الأرض المشجار هي الأرض التي تحتوي على نباتات صيفية مثل الشيح والرم والعرفج والأرض والأرض المجحار هي التي تحتوي على جحور خاصة جحور الجرابي والأرض والمحجار هي الأرض التي تحتوي على حصى وأحجار كثيرة.

وأكد الزعاق أن هذه الأراضي تتواجد فيها الهوام السامة مثل العقارب والثعابين فإذا كانت السماء ماطرة والأجواء معتدلة فإن هذه الهوام تذهب إلى هذه الأماكن