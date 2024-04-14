مفاجأة من تحت السرير ..اكتشاف ثروة سعودية تقلب موازين الاقتصاد العالمي وتدك عروش الذهب والفضة والدولار...

الرياض - محمد الاطلسي - في خبر مفاجئ، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم عن اكتشاف ثروة سعودية رهيبة من اليورانيوم في منطقة جازان جنوب غرب البلاد، وبحسب الوزير السعودي، فإن الثروة المكتشفة تقدر بنحو 100 ألف طن من اليورانيوم، وهو ما يعادل نحو 10% من احتياطي اليورانيوم العالمي، وأضاف الوزير أن الثروة المكتشفة من اليورانيوم ستكون بمثابة ثورة في الاقتصاد العالمي، حيث ستؤدي إلى انخفاض قيمة الذهب والفضة والدولار، وارتفاع قيمة اليورو والين. اكتشاف كنز السعودية.

وأشار الوزير إلى أن المملكة العربية السعودية تخطط للاستثمار في صناعة الطاقة النووية، وبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء، واكتشاف ثروة سعودية رهيبة من اليورانيوم هو خبر مثير للغاية، حيث أنه يغير معادلات الاقتصاد العالمي بشكل كبير، فاليورانيوم هو أحد أهم المعادن في العالم، حيث يستخدم في صناعة الطاقة النووية، والتي هي مصدر مهم للطاقة في العديد من دول العالم، وانخفاض قيمة الذهب والفضة والدولار سيؤدي إلى ارتفاع قيمة اليورو والين، مما سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.التأثيرات المحتملة من المحتمل أن يكون لاكتشاف ثروة سعودية رهيبة من اليورانيوم تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ومن أهم هذه التأثيرات:

انخفاض قيمة الذهب والفضة والدولار، وارتفاع قيمة اليورو والين. زيادة الاستثمار في صناعة الطاقة النووية في العديد من دول العالم. تغير ميزان القوى في العالم، حيث ستصبح المملكة العربية السعودية من الدول الكبرى في الاقتصاد العالمي.