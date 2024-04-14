زوج سعودي يقدم على عمل فاضح وعندما علمت زوجته بفعلته المشينة وقعت الكارثة

الرياض - محمد الاطلسي - أجاب الشيخ سعد بن عبدالله السبر، على سؤال امرأة حول حكم هجرها لزوجها في الفراش ورفضه لأنها رأته يُراسل فتاة أخرى.

وقال السبر: “الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على التفاهم”، مستشهدا بقول الله تعالى” “وعاشروهن بالمعروف”.

وأضاف: “الله أمر المرأة بأن تعاشر زوجها بالمعروف وواجب على كلا الطرفين القيام بما أوجبه الله، والتقصير فيما أوجبه الله يحاسب عليه”.

وتابع: “الحياة الزوجية يجب أن تقوم على التفاهم والتغاضي وليس على المجادلة ونقص الحقوق”، مستشهدا بالحديث الشريف: “ما مِن رجلٍ يدعو امرأتَه إلى فِراشِه فتأبَى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يَرضى عنها”.

وأضاف: “الواجب على المرأة لا تقصر ولكن إذا قصر الزوج في واجباته لها أن تقتص منه”، ناصحا الزوجة بتحذير زوجها من فعل الحرام ونصحه، والدعاء له بالصلاح.