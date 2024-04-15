قرارات ستفاجئ إسرائيل ..عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من الخوف وهذا وهذا ما سيحدث في مصر والسعودية !

الرياض - محمد الاطلسي - عادت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في المملكة العربية السعودية ليلة عيد الفطر وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية ستشغل الخليج العربي بأكمله.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الجديدة من تدفق الأودية مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة في مناطق غربي السعودية، وسط مخاوف من تكرار سيول جدة عام 2009.

وأشارت الى تأثر السعودية في نصف رمضان بالمنخفض العملاق الذي يضرب بلدان الشرق الاوسط بأمطار طوفانية، وتشكيل سيول جارفة ومدمرة. ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.