انت الأن تتابع خبر عاجل.. الحالة مؤهل وصرف الشهر الماضي ولكن دفعة إبريل لم تنزل بعد.. حساب المواطن يوضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات للمواطنين، من أهمها دعم حساب المواطن الذي يقوم بتقديم مبالغ مالية لبعض الأشخاص المستحقين لذلك من الأسر الفقيرة، وتقوم المملكة بذلك من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

سبب عدم نزول دعم حساب المواطن أبريل 2024 رغم الأهلية

قام أحد المستفيدين من حساب المواطن بإرسال رسالة إلى خدمة المستفيدين، وقال أنه مؤهل وحصل على الدعم الخاص بشهر مارس 2024، ولكنه لم يحصل على دعم هذا الشهر، وقام البرنامج بالرد عليه أنه يجب أن يتابع الحساب الخاص بخدمة المستفيدين من أجل التعرف على المشكلة على الخاص.

وأشار حساب المستفيدين إلى أن من تلقوا إشعار بأن حالة دفع المبلغ المستحق "مدفوع" ولم يقوموا باستلام المبلغ الخاص بهم أن يقوموا بمراجعة البنك فورا للتأكد من عدم وصول الدفعة المالية إلى الحساب، وفي حالة عدم توافر الإيداع يمكن رفع طلب إلى "صوتك مسموع" وتأكيد عدم تسليم الدفعة وذلك من هنا.

موعد صرف دعم حساب المواطن

يتم صرف الدعم الخاص بحساب المواطن كل شهر ميلادي في اليوم العاشر، وفي حالة كان الموعد الخاص بالصرف يصادف يوم عطلة أو إجازة، فيتم تقديم الصرف أو تأخيره ليوم واحد فقط، كما حدث في صرف دعم شهر أبريل، حيث تم الصرف يوم الثالث من أبريل 2024 وذلك قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

الأشخاص المستفيدين من دعم حساب المواطن

هناك بعض الفئات يمكنهم أن يحصلوا على دعم حساب المواطن، وهم كالتالي:

المواطن السعودي غير المتزوج.

المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور.

الأشخاص المستقلين في سكن خاص بهم.

المتزوجة من مواطن سعودي.

كم مبلغ الفرد في حساب المواطن؟

المبلغ المستحق الذي يحصل عليه الفرد باعتباره المستفيد الرئيسي هو 720 ريال، بينما التابع الذي يقل عمره عن 18 عاما يحصل على 216 ريال، والتابع الذي يزيد عمره عن 18 عاما يحصل على 360 ريال.

كم نصيب المرأة من حساب المواطن؟

في حالة كانت الزوجة هي المستفيد الرئيسي من الدعم فتحصل على مبلغ 400 ريال، بينما في حالة كانت تابعة لزوجها في الدعم فتحصل على 300 ريال.

هل دخل الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟