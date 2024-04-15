انت الأن تتابع خبر شركة رافد السعودية تصدر بيانا هاما بشأن تسجيل الطلاب في النقل المدرسي للعام الجديد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت شركة رافد أن تسجيل الأبناء في النقل المدرسي يتم من خلال نظام نور الإلكتروني، وذلك قبل أن تنتهي فترة التسجيل في يوم الاثنين الذي يوافق العاشر من شهر يونيو لعام 2024، وأشارت الشركة أن التسجيل محدود، وذلك لمحدودية المقاعد في الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي للطلاب لذا وجب التنبيه.

تسجيل الطلاب في النقل المدرسي للعام الجديد 1446

قامت شركة رافد بتوضيح سبب التسجيل المبكر في خدمات النقل المدرسي، وذلك للتخطيط بشكل مسبق للخدمة التي يتم تقديمها للمستفيدين منها، كي يتم تقديمها بالشكل الأمثل من أجل انتظام الأسطول الخاص بالنقل في أول أسبوع من الدراسة.

كما أكدت الشركة أن أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب تصل إلى 200 ريال في العام بشكل كامل، وهذه التكلفة لا تمثل التكلفة الفعلية التي تقوم بدفعها الدولة ولكنها جزء بسيط منها، ولكن هذه الأجور تعمل على زيادة كفاءة تشغيل الحافلات، وضمان عدم حجز المقاعد من فئة لا تستفيد منها كاملا.

من يتم إعفاؤه من دفع رسوم النقل المدرسي

أوضحت شركة رافد أن الأجور الخاصة بالنقل المدرسي والتي تم دفعها لا تسترد إذا تم قبول الطلب، ولكن في حالة تم رفض الطلب فسوف يحصل مقدم الطلب على المبلغ الذي قام بدفعه خلال 15 يوم عمل فقط، وسوف يتم إعفاء بعض الفئات من هذه الأجور منهم أبناء أسر الضمان الاجتماعي والطلاب من متحدي الإعاقة.

كيفية التواصل مع شركة رافد

قامت شركة رافد بتخصيص العديد من قنوات التواصل الخاصة بخدمة المستفيدين من أجل الرد على استفسارات أي شخص، وهي كالتالي:

الاتصال على الرقم المجاني 8001231000.

التواصل من خلال البريد الإلكتروني من هنا.

التواصل على الموقع الإلكتروني من هنا.

كيف اتواصل مع النقل المدرسي؟

في حالة عدم القدرة على الحصول على خدمة النقل المدرسي بشكل إلكتروني يمكن التواصل مع رعاية المستفيدين التي تعمل طوال اليوم جميع أيام الأسبوع من خلال الرقم 19996.

من هو المسؤول عن النقل المدرسي؟

المسؤول عن تحديد خط السير الخاص بالحافلة وكذلك الوقت الذي يتم الذهاب للطلاب وإعادتهم من تنظيم المدرسة، وليس من اختيار ولي الأمر الذي ليس له حق في إبداء رأيه في هذا الأمر.

ما معنى غير مشمول في النقل المدرسي؟