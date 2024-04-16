موت واحد من الرؤساء العرب..ليلى عبداللطيف تصعق الجميع بتوقعات دامية بعد عيد الفطر

الرياض - محمد الاطلسي - شغلت تنبؤات الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف جمهورها، بعد ظهورها مجدداً على قناتها في يوتيوب واطلاقها توقعات جديدة أثارت ضجة في أوساط المتابعين.

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وتنبأت ليلى عبد اللطيف بوقوع كوارث في شهر آب أو أيلول وحروب مدمرة خلال الـ 4 أو الـ 5 أشهر المقبلة. وتوقعت انتشار أمراض خطيرة سببها أشعة الشمس، والتي ستتسبب حرارة شديدة وإغماءات وفق قولها.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن بحادث مؤسف يصيب لاعبًا لكرة قدم من المحترفين، بالإضافة إلى حداد وحزن كبير في الأوساط العربية على رئيس من الرؤساء العرب، الذي يتوقع أن يتوفى.

كما توقعت أن يصل علماء أوروبيون إلى دواء فعّال للسرطان من جهة، وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة من جهة أخرى.

وقالت العرافة الشهيرة: "ينتشر خلال الفترة القادمة وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة، ويصدم الخبر الأوساط الفنية بما يحدث ضجة على وسائل التواصل والإعلام".

وتنبأت سيدة التوقعات الشهيرة بزلزال قد يضرب احدى الدول الأوروبية وبعض دول افريقيا وفي جورجيا وفي مدينة كهرمان التركية.