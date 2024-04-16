بشرى سارة.. تطوير علاج جديد للسرطان أكثر فاعلية باستخدام الضوء..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - اقترب العلماء من إنشاء جيل جديد من علاجات السرطان التي يتم تنشيطها بالضوء ، والتي ستكون هادفة للغاية وأكثر فاعلية من أحدث العلاجات المناعية للسرطان.

وبحسب الورقة البحثية المنشورة في مجلة Nature Chemical Biology، فإن هذا الجيل الجديد من العلاجات يعمل عن طريق تشغيل مصابيح LED المدمجة بالقرب من الورم ، والتي ستعمل بعد ذلك على تنشيط نوع معين من الأدوية.

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ويقترح الفريق من جامعة إيست أنجليا (UEA) أن هذه العلاجات ستكون شديدة الاستهداف وأكثر فاعلية من أحدث العلاجات المناعية للسرطان.

وعمل الفريق على تصميم أجزاء من الأجسام المضادة التي تقاوم المرض ، والتي تندمج مع هدفها ويتم تنشيطها أيضا بالضوء.

وفي الأساس ، يمكن تنشيط الأجسام المضادة لمهاجمة الخلايا السرطانية عن طريق تسليط الأضواء التي يمكن زرعها في موقع الورم داخل الجسم.

وهذا من شأنه أن يسمح لعلاج السرطان أن يكون أكثر كفاءة واستهدافا.

ويشير العلماء إلى أن العلاج سيعمل على أنواع السرطان مثل سرطان الجلد ، أو حيث يوجد ورم صلب ، ولكن ليس لسرطانات الدم مثل اللوكيميا.