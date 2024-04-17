غرامة مالية باهضة لمن يمارس هذا العمل في السعودية..احذر قبل ان تصيبك لعنتها

الرياض - محمد الاطلسي - دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المواطنين الراغبين في ممارسة أعمال نثر البذور داخل أراضي الغطاء النباتي إلى التواصل مع الإدارة المختصة في المركز ممثلة في إدارة اللوائح والتراخيص من أجل منحهم الترخيص اللازم ، مشيرا الى إمكانية الحصول على الترخيص اللازم بكل سهولة عبر (البريد الإلكتروني) الخاص بالمركز .

مضيفا ان من يقوم بمخالفة ذلك سيعرض نفسه لعقوبة الغرامة المالية المحددة في لوائح المركز وقدرها عشرون الف ريال سعودي إضافة الى إلزامه بإزالة المخالفة .

وشدد المركز على وجوب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال نثر البذور داخل أراضي الغطاء النباتي الواقعة تحت إشراف المركز في جميع مناطق المملكة والتي تشمل المتنزهات الوطنية والمراعي والغابات والوديان والروضات والفياض وغيرها.

وأوضح المركز أن عقوبة المخالفين تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وفق ما تنص عليه (اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر) ، داعياً الراغبين في الحصول على ترخيص إلى التواصل مع إدارة اللوائح والتراخيص بالمركز.