رجل سعودي يعاقب زوجته في المول العام أمام جميع المارة بطريقة لاتخطر على بال..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص على منصة تويتر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع جدًا لأحد الأشخاص الذي ظهر وهو يعاقب زوجته في مول عام.

حيث تبين في الفيديو وهو في أحد المولات التجارية في السعودية والذي كان يتسوق فيه مع زوجته وعاقبها بحمل الحقائب، وحينها قال: “اقتلها بحمل الكياس بس”.

وأشار بعض النشطاء من خلال ذلك إلى أن الزوجة قد أطالت الوقت الذي تسوقوا فيه بالمول التجاري، وهو ما أدى إلى اضطرار الزوج إلى تسجيل هذا الموقف الكوميدي وعقوبته لها بحمل الأكياس.والبعض تحدث عن أنه ليس الزوج الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة وهي استغراق المرأة وقت طويل في التسوق، وأن جميع أزواج الوطن العربي يعانون من هذه المشكلة والتي قد عبر عنها هذا الشخص بشكل طريف.