هآم : إعلان عاجل من السفارة اليمنية في الامارات يفاجئ الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - حثت سفارة الجمهورية اليمنية في أبوظبي، جميع أبناء الجالية اليمنية المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن تقلبات الطقس قد تؤدي إلى حدوث سيول ورياح قوية، مما قد يشكل خطراً على سلامة المواطنين.

ودعت السفارة جميع أبناء الجالية إلى اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة في دولة الإمارات والابتعاد عن المناطق المنخفضة والمناطق المعرضة للسيول.

كما أكدت السفارة على ضرورة التواصل معها في حالات الطوارئ على الأرقام التالية:

0508514069

4448457-02