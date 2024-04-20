سعودية ارادت الاتصال بحبيبها لكنها دقت رقم زوجها بالغلط..وعندما بدأت المكالمة حدثت المفاجأة الدوية

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر مقطع فيديو لزوجة سعودية حاولت الاتصال بحبيبها “ناصر” لكنها دقت رقم زوجها بالغلط، وعندما بدأت المكالمة حدث مالم يكن بالحسبان، حيث كانت ردة فعل الزوج باردة ولم يغضب أو يعصب عندما سمع زوجته تنادي بإسم شخص آخر غيره عن طريق الهاتف. الفيديو المتداول كان عبارة عن تجربة اجتماعية نفذها اليوتيوبر السعودي عبد الرحمن ابو حبايه، في أحد شوارع السعودية، حيث قام باختيار أشخاص بشكل عشوائي وطلب منهم الاتصال بأحد اقاربهم وذكر إسم شخص غريب في بداية المكالمة، ومن ثم التظاهر بأن ذكر إسم ذلك الشخص كان بالغلط، ومشاهدة ردة فعل الطرف الآخر.

وكان من بين الأشخاص الذين شاركوا بالتجربة فتاة سعودية شجاعة، قامت بالاتصال بزوجها “فيصل” وعندما فتح الخط بدأت تناديه بإسم “ناصر” وتخبره انها تنتظره في الشارع، ويلاحظ ان زوجها لم يستوعب ما يحدث وكانت ردة فعله باردة، وحاولت الزوجة إثارة الشك اكثر فاعتذرت منه وأخبرته أنها ذكرت إسم ناصر بالغلط، لكن الزوج لم يُحدث أي ردة فعل أيضاً.

وتباينت تعليقات المتابعين على موقف الزوج، حيث اعتبر البعض أنه ليس بغيور على زوجته أو أنه كتم غيضه حتى تعود إلى المنزل، بينما وصفه آخرين بأنه زوج واثق بزوجته ويستبعد أن تخونه مع شخص آخر.