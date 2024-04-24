بعد تحقق تنبأتها بوفاة صلاح السعدني ..ليلى عبد اللطيف: تفاجئ الجميع بماسيحصل في نهاية شوال!..خذوا حذركم

الرياض - محمد الاطلسي - أصيب العالم العربي بحالة من الحزن بعد رحيل الفنان صلاح السعدني عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عاما، ولكن هناك ما أثار دهشة الجمهور وهو أن ليلى عبد اللطيف تنبأت بوفاته.

وربط رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين وفاة الفنان صلاح السعدني وتوقعات ليلى عبد اللطيف في عام 2024، خاصة أنها صرحت من قبل في أحد اللقاءات التليفزيونية، بأنها تتنبأ بوفاة شخصية عربية مشهورة.

ولم تتوقف توقعات ليلى عبد اللطيف عن هذه التوقعات، بل هناك بعض التنبؤات متوقعة حدوثها على مدار أشهر عام 2024.

توقعت خبير الأبراج اللبنانية أن يواجه الملياردير إيلون ماسك خسائر تقدر بمليارات الدولارات في منصة «إكس»، وموت أحد القادة السياسيين ذات المنصب العالي في المنطقة العربية.