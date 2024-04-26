انت الأن تتابع خبر الخبر الاسوء في تاريخ مصر..وزارة الكهرباء تعلن عن خطة تخفيف الاحمال في الايام القادمة..مش هتشوفوا تلفزيون!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن صدور قرار باستمرار وقف تخفيف الأحمال خلال أيام عيد الفطر، وعدم قطع الكهرباء خلاله.

وأضاف المصدر،

فى تصريح لصدى البلد أنه من المتوقع عودة العمل بجدول تخفيف الأحمال بعد إجازة عيد الفطر، ولكن قد تكون مدة الانقطاع ساعة واحدة، خاصة مع دخول فصل الصيف، وتوفير الغاز المطلوب لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

يذكر أن خطة

تخفيف الأحمال بدأت فى يوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في إنشاء محطات الإنتاج؛ مما نتج عنه فائضا في قدرات الشبكة القومية للكهرباء.وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء هو من سيعلن القرارات الجديدة الخاصة بجدول تخفيف الأحمال، وبمجرد صدور القرار؛ سيتم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال.

وأشار إلى