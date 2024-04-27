انت الأن تتابع خبر عاجل.. هل يلزم تحميل تطبيق سكني للحصول على تنبيهات المخططات الجديدة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن مدى وجوب التسجيل في تطبيق سكني حتى يتم استلام التنبيهات الخاصة بالمخططات الجديدة، وتفاعل برنامج سكني مع هذه التساؤلات، حيث أجاب على سؤال أحد المستفيدين بشأن أهمية تحميل التطبيق وما علاقة ذلك في استلام تنبيهات المخططات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة، وفيما يلي نستعرض أهم التفاصيل الخاصة بهذا الشأن، وكذلك الخطوات التي يمكن المطلقة اتباعها للتسجيل في دعم سكني.

تحميل تطبيق سكني

أكد تطبيق سكني من خلال تفاعله على أسئلة المستفيدين على منصة لينكد إن، بشأن تحميل التطبيق لاستلام التنبيهات الخاصة بالمخططات الجديدة، بأنه يتم الإعلان عن أي مخططات الجديدة للأراضي قبل إدراجها على الموقع، حيث أنه في حال أصبحت هذه المخططات متاحة؛ يتم الحجز على هذه الوحدات من خلال حساب المستفيد على التطبيق، لذلك من الأفضل تحميل تطبيق سكني حتى يتم استلام تنبيهات المخططات الجديدة عبر التطبيق.

كما أكد برنامج سكني بإنه يمكن للمستفيدين تحميل تطبيق سكني من خلال هذا الرابط.

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات

أوضح برنامج سكني الخطوات والطريقة الصحيحة لتسجيل المطلقات في برنامج سكني حتى تتمكن من الحصول على الدعم، وذلك من خلال اتباعها للخطوات الآتية:

تقوم المطلقة بتسجيل الدخول إلى موقع سكني من خلال الضغط على هذا الرابط.

يتم تعبئة المطلقة لكافة البيانات المطلوبة منها مثل (رقم بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك رقم الدفتر العائلي).

يتم تدوين البيانات الشخصية مثل رقم بطاقة الأحوال الشخصية، وكذلك رقم الجوال الشخصي، وتاريخ الميلاد).

سيتم ومراستلك عبر هاتفك الجوال، يرجى التحقق من الرمز المرئي الذي تم ارساله على الجوال.

قم بفتح الرابط الخاص بالتطبيق، ثم إرفاق المستندات الخاصة براتب المطلقة إجمالي الدخل الشهري.

اضغطي على تأجيل التسجيل وستصل رسالة أخرى من خلال الجوال حتى يتم تأكيد عملية القبول أو الرفض.

شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات

حدد برنامج سكني عدد من الشروط التي يجب توافرها في المطلقات الرغبات في التسجيل للحصول على دعم سكني، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن تكون السيدة تحمل الجنسية السعودية.

تعتبر الإقامة داخل أراضي المملكة شرط أساسي للتسجيل في سكني.

أن تكون المرأة المطلقة هي العائل الوحيد لأبنائها.

يجب ألا يزيد عمر الأولاد الذكور عن سن 25 عامًا.

ضرورة مرور عامان على الطلاق.

ألا تملك المطلقة سكن خاص.

ألا يكون لدي المطلقة دخلاً مستقبلا ثابتًا.

الوثائق المطلوبة للتقديم في سكني

يلزم توفير العديد من المستندات اللازمة التي يتم ارفاقها لإتمام عملية التسجيل في برنامج سكني، وهذمن الضروري تقديم صورة من إقرار العائلة.ه المستندات هي:

يلزم تقديم صورة من السجل المدني الخاص بأسرة المطلقة.

في حال كانت المتقدمة يتيمة، يلزم إرفاق شهادة وفاة الوالد/ الوالدة.

هل سكني يعطي فلوس؟

يتم منح مبالغ مالية من دعم سكني للأفراد المستحقين بمبلغ ثابت.

ما هو مبلغ الدعم السكني؟

يبدأ دعم سكني من مبلغ 100 ألف ريال سعودي إلى مبلغ 150 ألف ريال سعودي.

هل يحق لمستفيدي الضمان التقديم على سكني؟