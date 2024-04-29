انت الأن تتابع خبر رسمياً : بيان عاجل من الجوازات حول اعفاء مواليد السعودية من المقيمين في المملكة من رسوم المرافقين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الجوازات السعودية عن اعفاء مواليد السعودية من المقيمين من رسوم المرافقين هناك، حيث تعمل المملكة على تيسير الأمر على الأشخاص المقيمين بها الذين يخدمون الدولة وينزلون مناصب ذات أهمية، والتي كانت قد أعلنت من قبل عن إعفاء العديد من الفئات من رسوم المرافقين وخاصة الجنسية الفلسطينية وغيرها العديد من الحالات، ومنه فقد تمت الإشارة إلى أن المواليد أيضا ما هم إلا مرافقين لآبائهم وبناء عليه لا يتم فرض رسوم إقامة عليهم.

اعفاء مواليد السعودية من المقيمين من رسوم المرافقين

قامت الجوازات السعودية بالإعلان عن حقيقة إعفاء المواليد من المقيمين الذين تمت ولادتهم على الأراضي السعودية من دفع الرسوم الخاصة بالمرافقين وأكدت على أن هذا الخبر صحيح تمامًا ولكن للفئات التي تمت الإشارة إليها من قبل الجوازات.

وهنا يجب الإشارة إلى أن رسوم المرافقين هي عبارة عن مبلغ من المال بحب على المقيمين بالسعودية سداده لكل فرد من أفراد أسرته من الموجودين معه على الأراضي السعودية من أجل إعطائهم كامل حرياتهم وحفظ الأمن والأمان لهم وعدم تعرضهم لأي مشاكل قانونية، وبناء عليه تم تحديد تلك الرسوم والتي لا تتجاوز 400 ريال سعودي للمرافق الواحد فقط.

خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين في السعودية

كذلك يمكنكم أيضا الإستعلام عن الرسوم الخاصة بالمقيمين من خلال إتباع الخطوات التالية:

يرجى الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.

قم بالدخول إلى بوابة أبشر.

قم باختيار أبشر أفراد.

اضغط على عبارة تسجيل الدخول.

اختر الخدمات الإلكترونية.

انقر على قسم الجوازات.

انقر على عبارة الإستعلام عن المرافق وكذلك التابع.

سوف يتم عرض جميع التفاصيل ومن بينها الرسوم المقررة.

هل تسقط رسوم المرافقين؟

لا تسقط رسوم المرافقين في السعودية إلا عن بعض الفئات والتي حددتها الجوازات السعودية وخاصة الطلاب الحاصلين على منح دراسية أو الاجنبيات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هل تم إلغاء رسوم المرافقين في السعودية؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن إلغاء رسوم المرافقين في السعودية ولكن تم تحديد مجموعة من الفئات المحددة التي تم الإعلان عنها من قبل الجوازات.

متى تنتهي رسوم المرافقين في السعودية؟