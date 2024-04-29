خطر يهدد اليمن ..تحذيرات شديدة للمواطنين ..إستعدوا هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - اطلق تحذير جديد من تأثر مناطق شرقي وغربي اليمن باضطراب مداري قد يؤدي الى أمطار وسيول منتصف الأسبوع الجاري.

وتوقع مركز الإنذار في حضرموت ان تتأثر سواحل محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى وشبوة وأجزاء من المحافظات الغربية جراء الأضطراب المداري، و تبدأ من مساء الاثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

موضحا ان ذروة التأثيرات ستبدأ مساء يوم الأحد على أرخبيل سقطرى، وتصل صباح الثلاثاء القادم إلى أجزاء من سواحل محافظتي المهرة وحضرموت، وستتواصل على هذه المناطق حتى صباح الخميس؛ الثاني من مايو 2024.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تنشط تشكيلات من السحب الركامية التي ستتحول إلى رعدية في فترات من بعد الظهيرة على كل من: مديريات ساحل محافظة حضرموت وأجزاء محدودة من الهضاب والأودية الداخلية تشمل محافظات المهرة وأرخبيل سقطرى، التي ستتأثر بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع تدفق السيول المحلية على بعض الشعاب والأودية وفروعها.

ودعا البيان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة في عبور الأودية والمنحدرات الجبلية حال جريانها ورفع المركبات عن بطونها وفروعها، اتخاذ التدابير اللازمة على الطرقات نظراً لتدني مستوى الرؤية الأفقية جراء تشكل الضباب.

ونبه المركز، المواطنين إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة من مخاطر العواصف الرعدية والرياح الهابطة المصاحبة، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة والموصلات الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار والابتعاد عن الأجسام المتطايرة.