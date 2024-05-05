انت الأن تتابع خبر "ابراج سوف تفتح لهم طاقة القدر بدء من مايو".. ملكة الفلك العبقرية جاكلين عقيقي تكشف عنهم هل أنت من بينهم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت خبيرة الابراج الشهيرة جاكلين عقيقي بعض التوقعات التي تخص الأبراج، وفي السطور التالية، نقدم لكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للأبراج في رمضان 2024.برج الحمل من المتوقع أن يكون رمضان، شهر الخير بالنسبة لبرج الحمل وفقاً لتوقعات ليلي عبداللطيف حيث سيكون على موعد مع الحظ المطلق، وتجد الظروف مناسبة للانطلاق إلى تحسين واقعك المهني والعملي وتقف في منتصف الطريق وأنت تحاول الصعود بسرعة للقمة.

تعمل بقوة وثبات وتستطيع أن تحقق دخل مادي جيد. تحصل على أموال لم تكن تتوقعها ربما من ارث أو أمر طارئ وقد تحاول القيام بمشروع صغير يحقق جزء من طموحك.

برج الثور

تبدأ في رمضان أول خطوة في العودة عن الطريق السلبي الذي كنت تسير فيه مستفيداً من أخطاء وتجارب الماضي، وقد تجبرك الظروف على إتخاذ قرارات خاطئة وغير مؤمن بها. تنجح في تنفيذ عمل كافحت كثيراً من أجله وتكون أمام عدة خيارات لوضع أسس جديدة ومتطورة لحياتك.

تتحسن ظروفك المالية أكثر مما كنت تتوقع، وستكون الأشهر الأخيرة من العام مليئة بالنشاط والعمل المثمر الذي يزيد من دخلك المادي ويحقق لك أرباحاً جيدة.

برج الجوزاء

تختار الطريق السليم لتحويل كل شيء صعب إلى سهل ويزدهر وضعك المالي، وتتخذ مشاريعك بعداً جديداً وتجد أمامك كثير من المتطلبات والتضحيات لتسلق سلم النجاح وتحصل على حقوقك التي كانت على وشك الضياع. تنجز عملاً مبدعاً ينال تقدير الجميع وتجد بعد ذلك النجاح الباهر في كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد المهني .

برج السرطان

قد تقوم بشراكة عمل ناجحة مع احد المستثمرين الأصدقاء في محاولة تحسين وضعك المالي وربما تجد فرصة مالية جيدة تستطيع من خلالها القفز إلى الأعلى بمستواك المادي وستجد الخير والنجاح.

تبقى الأمور المهنية كما هي وليست كما تتمناها وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين وضعك المهني، وقد تكون على موعد لاتخاذ قرارات مهنية حاسمة وهامة لا يمكن تأجيلها، استخدم العقلانية والحكمة لتكون قراراتك ناجحة.

برج الأسد

تحصل على أموال لم تكن تتوقعها، وتوقع عقداً جديداً للبدء بمشروع جديد، وتنجح في إنجاز الكثير من المهام التي تؤدي لزيادة دخلك المادي. تنظر للمستقبل بعين الرضا وتتأكد أن كل وسائل النجاح أمامك وما عليك إلا أن تخطو الخطوة الأولى وتحاول تطبيق أفكاراً جيدة ومتطورة وربما تجد بعض الصعوبات خلال التطبيق ولكنك ستتجاوزها بفضل صبرك وإصرارك على النجاح.

عاطفيا: قد تكون في بداية العام أمام قرار صعب يتعلق بحياتك العاطفية إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فقد تلتقي مع شخص صادق يأسر قلبك ويجعلك متفائلا في نجاح علاقتكما العاطفية ووصولها إلى الارتباط .

بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فقد تعيش الخوف والعزلة وعدم الثقة بأحد مما يجعل أحاسيسك ومشاعرك تعيش بأعماقك دون أن تظهر للنور.

برج العذراء

تحلم بانجاز شيء صعب وغير واقعي وتحاول تحقيق ذلك من خلال إقدامك على مغامرة مادية غير مضمونة. بفضل إرادتك القوية سوف تتحسن ظروفك المادية وتبدأ بمشروع صغير مع احد الأصدقاء مستفيداً من خبرتك في مجال عملك. يبهرك التفوق والنفوذ ويزيد رغبتك في التحكم في مفاصل الأمور للوصول لهدفك فتنطلق في طريق صعب وقد تكون الظروف مناسبة لتبدأ بتنفيذ ما ترغب به.

برج الميزان

سوف تكون أمامك فرصة ربح أو مكافئة مادية، عليك التركيز عليها ومعرفة طريق الوصول إليها لأنها من حقك. قد تجد نفسك غارقاً في رغبات متناقضة ولا تعرف ما تريد في المجال المهني ولكن شعورك بالمسؤولية وواجباتك نحو أسرتك يجعلك تنهض وتبتعد عن تلك الحالة وتتخلص من الإحباط والكآبة وتضع الحلول اللازمة لكل الأمور المهنية الطارئة التي قد تواجهك معتمداً على نفسك وخبرتك.

برج القوس

تتبدد الغيوم في سماء حياتك المادية وتشرق الشمس وتنير طريق النجاح والثروة، سر بهدوء دون النظر إلى الوراء واستفد من الحظ الذي سيرافقك. تُودع مع بداية العام الفشل وتعرف كيف توجه طاقاتك في الطريق السليم ،وتستطيع تحقيق أمراً يساعدك في تحسين وضعك المهني وربما تمر بظروف غير عادية تجعلك تخطأ في قراراتك ولكن سرعان ما تنعم بواقع أفضل يسمح لك تصحيح وتصويب الأمور.

برج الجدي

تزول كل التأثيرات السلبية التي واجهتك في العام الماضي وتستفيد من معلومات قيمة مع مساعدة مادية لتحقيق هدفاً أساسياً في حياتك وتكون أمام أمر هام يزيد دخلك المادي. سوف تنال ثمرة جهدك وتحصل على موقع مهني هام تستطيع من خلاله تحقيق جزء من أهدافك، وفي الأشهر الثلاثة من نهاية العام تنال ترقية هامة أو تحصل على موقع يجعل الآخرين بحاجة إليك وتعيش الراحة النفسية.

برج الدلو

تخضع لتأثيرات فلكية غير مواتية، احذر من القيام بأي عمل غير مدروس جيداً أو أي أمر فيه مخاطرة مادية. تفتح أمامك أبواب النجاح وتجد الخير والرزق أينما وكيفما اتجهت وخاصةً في الأشهر الأخيرة من العام.

برج الحوت