انت الأن تتابع خبر "وداعاً لعلاج الأنسولين"... عشبة عربية سحربة تخفض السكر في الدم بسرعة البرق وتضبط معدل الجلوكوز!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الإصابة بجاء السكري عند تناقص إفراز هرمون الإنسولين، أو تراجع قدرة الجسم على استخدامه بفعالية، مما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز أو السكر في الدم. وهرمون الإنسولين هو هرمون يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وهو يساعد على إدخال جزيئات الجلوكوز إلى داخل الخلايا ليتم تخزينها أو استخدامها لإنتاج الطاقة.

تلعب بعض الأعشاب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة مرضى السكري من خلال تعزيزحرق الدهون لخسارة الوزن وخفض معدل السكر في الدم ومنها:

1-القرفة

تلعب القرفة دورًا مهمًا في خفض معدل السكر في الدم، كما تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم.

2-الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على عناصر مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ومن ثم يعمل على ضبط معدلات السكر في الدم، كما يساعد على تنظيم عملية الهضم وتعزيز حركة الأمعاء وسد الشهية، وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل جيد.

3-الكركم

يساهم الكركم في خفض معدل السكر في الدم، لاحتوائه على مركب الكركمين وخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ومحاربة للوزن الزائد والحفاظ على صحة القلب، ومن ثم يعد من التوابل المهمة لمريض السكري لحمايته من ارتفاع السكر في الدم والحد من السمنة وتراكم الدهون في الجسم.

4-الكاري

يعتبر الكاري أحد التوابل الغنية بالمعادن الطبيعية التي تعمل على ضبط معدل الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري، كما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

يساهم الكاري أيضًا في الحد من تراكم الدهون بالجسم وزيادة معدل الحرق، ومن الأفضل تناوله على معدة فارغة في كوب مياه أو مع أطباق الطعام المختلفة.

5-الحلبة