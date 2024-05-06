اتفرج : الفنان محمد عبده يكشف عن نوع السرطان الذي أصيب به..فيديو

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفنان محمد عبده، عن مكان إصابته بمرض السرطان، بعد خضوعه للعلاج الكيماوي.

وقال محمد عبده: "جماهيري اللي تحب الفن، أطمنكم انا كويس الحمد لله وعمال بتحسن، رسالتي للأمير بدر قبل وفاته رحمه الله كانت مواساة".

وأضاف:" كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، بأخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

وتابع:" الفحوصات المبدئية مرة الحمد لله طيبة، وإنزيم السرطان بينزل الحمد لله كثير، وأبشركم الحمد لله أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى، ودعاءكم عامل من عوامل الشفاء".