بشاره لربات البيوت ..خبير سعودي يكشف عن 7 حيل مذهلة وآمنة للتخلص من النمل وطردها من المنزل للأبد

الرياض - محمد الاطلسي -

�سبب وجود النمل في المنزل إزعاجاً كبيرا، حيث يخرج النمل من الجحور باحثا عن الأكل و يتجول في كل مناطق المنزل، خاصة في المطبخ، والأماكن التي يكثر فتات الأكل، و الحديقة أينما تكثر المواد التي يجمعها و يتغذى عليها، و تبحث السيدات عادة على طرق فعالة للقضاء على وجود النمل في المنزل، خاصة و أن وجوده يسبب إزعاجا و إحراجا كبيرين. وقد كشف المهندس الزراعي أحمد الحجي في أحد البرامج التليفزيونية على قناة السعودية أن هناك العديد من الأسباب المختلفة لانتشار النمل في جميع أركان المنزل خصوصاً في فصل الصيف حتى لو توافرت جميع سبل النظافة الممكنة كما أوضح أيضاً كافة الطرف المختلفة الذي يمكنكم استخدامها من أجل التخلص من النمل بشكل نهائي، تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة. أسباب انتشار النمل في المنازل هنالك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور النمل في المنزل، أهمها: – حالة الطقس، حيث أن النمل يدخل إلى المنزل عند تغير درجة الحرارة، إذ تفضل بعض أنواع النمل الطقس الدافئ، مما يؤدي إلى اختبائه في المنازل عند انخفاض درجة الحرارة في الخارج، كما توجد البعض من أنواع النمل تفضل الطقس البارد و لذلك تدخل إلى المنازل عند ارتفاع درجات الحرارة في الخارج. – وجود التشققات والفتحات داخل المنزل حيث تعتبر من الأسباب الرئيسية لدخول النمل في المنزل. – المنازل القديمة قد تكون أكثر عرضة النمل عن غيرها. – كما يجب الإشارة أنه من أبرز أسباب انتشار النمل في المنزل هو ترك الطعام بدون غطاء طوال الليل في المطبخ أو ترك القمامة وعدم إزالتها، يجب عليكم تغطية الطعام أو وضعه في الثلاجة والقضاء على القمامة بشكل يومي. طرق التخلص من النمل هناك مجموعة من الطرق المختلفة الذي يمكنكم من خلالها القضاء على النمل بشكل نهائي من بينها: استعمال الخل: حيث يعمل الخل على تنظيف المنزل والقضاء على النمل بصورة كاملة كما يجب التنظيف به في الخزائن ايضا. استعمال خل التفاح مع الماء: من الطرق المثالية من أجل القضاء على النمل عن طريق مسحه بواسطة خل التفاح مع الماء حيث يعتبر هذا الخليط من أفضل الطرق الطبيعية من أجل التخلص من النمل. استعمال الملح: يعرف الملح بخصائصه الفعالة في التنظيف، كما يعد أكثر الطرق الطبيعية السهلة و البسيطة للتخلص من النمل، حيث يعتبر الملح من الطرق غير المكلفة لتواجده في كل بيت، و طريقة استعمال الملح سهلة للغاية، حيث يكفي وضعه في المداخل و المنافذ التي يمكن دخول النمل منها، كما يمكن استعماله كمحلول للرش، من خلال مزج كمية مناسبة من الماء مع مقدار كافي من الملح ، و تذويب الملح جيدا، ثم القيام برش الأسطح و العتبات بهذا المحلول الملحي ، و ذلك من أجل ضمان عدم اقتراب النمل نهائيا من المنزل و منعه من الدخول. استعمال الليمون: يعرف الليمون بحموضته اللاذعة و استعمالاته الكثيرة والمتنوعة في المنزل، و يعد طريقة سهلة للتخلص من النمل في المنزل، حيث أن رائحته المنعشة لا تعتبر عنصرا محببا لدى النمل، فبمجرد شمه لرائحة الليمون يهرب مباشرة من المكان، و يستخدم الليمون في القضاء على النمل و منع وجوده في المنزل، من خلال استعمال عصيره كمكون رئيسي لمحاليل التنظيف المستعملة في شطف الارضيات و الأسطح، إذ يمكن إضافة القليل من عصير الليمون إلى الماء الذي ينظف به المنزل ، كما يمكن رشه بعبوات مخصصة للرش ، من أجل تفادي دخول النمل إلى المنزل. استعمال زيت النعناع: يعرف زيت النعناع بخصائصه الفعالة في التخلص من الحشرات كالنمل مثلا، إذ يكره النمل رائحة زيت النعناع و يهرب منها، و هو ما يجعله حلا طبيعيا و فعالا في التخلص من النمل في المنزل، و طريقة استعمال زيت النعناع لهذا الغرض سهلة و بسيطة، حيث نقوم بمزج قطرات (حوالي 10 قطرات) من زيت النعناع في كل كوب من الماء، و صب المزيج في قارورة قابلة للرش، ثم استخدامه في المناطق التي يظهر فيها النمل، و تكرار هذه العملية مرات في اليوم حتى ضمان التخلص منه نهائيا. استعمال بودرة الفلفل الحار: يستعمل الفلفل الأسود الحار في التخلص من النمل الموجود في المنزل، حيث أنه يعمل بفعالية في منع دخول النمل إلى المنزل، وذلك برشه في أماكن وجود النمل و على العتبات و المداخل، كما يمكن صنع محلول منه ، من خلال مزجه مع مقدار مناسب من الماء، ووضعه في عبوة قابلة للرش، و رشه على أماكن وجود النمل مرتين في اليوم ، كما ينصح برشه في المداخل التي يعبر منها النمل لتفادي ظهوره. استعمال زيت شجرة الشاي: يعرف زيت شجرة الشاي برائحته النفاذة و التي تقضي على الكثير من الفطريات و الشوائب، كما أنها تعد رائحة مكروهة لدى النمل، وهو ما يساعد على التخلص منه، من خلال مزج قطرات كافية منه في القليل من الماء حتى الحصول على محلول نضعه في قارورة قابلة للرش، ثم نستعملها في الأماكن التي يتواجد بها النمل، و يمكن لهذا المزيج القضاء على ظهور النمل و التخلص منه نهائيا. نصائح هامة عن انتشار النمل بالمنزل لا يعد وجود النمل في المنزل دليلا على قلة النظافة، و إنما توجد الكثير من العوامل المساعدة على ظهوره، فعلى العكس من ذلك يحب النمل المكان النظيف • يعتبر سد الشقوق و إغلاق الثقوب الموجودة على الأرضيات و الجدران من أهم الطرق التي تقي من دخول النمل إلى المنزل. • إحكام غلق العبوات التي تحتوي على السكريات و العسل و غيرها من الأغذية الحلوة التي يحبها النمل ، من أجل تفادي دخوله إليها و إتلافها. • تنظيف الأرضيات و الأسطح و حتى الحديقة من بقايا الطعام و فتات الأكل المتساقط، من أجل القضاء على الأسباب التي تجمع النمل حولها. • عدم ترك القمامة في المنزل سواء في المطبخ او الحمامات لمدة طويلة و إنما ينصح بإفراغ حاوياتها كل يوم و تنظيفها جيدا قبل إعادة استعمالها، من أجل حماية المنزل من خطر النمل. • تعريض المناطق ذات الرطوبة العالية في المنزل للتهوية بشكل دوري، كأسفل الأحواض و الحمامات، و ذلك بفتح الأبواب و النوافذ من أجل دخول الشمس و الهواء للقضاء على الرطوبة التي تعد مكانا مناسبا لظهور بعض أنواع النمل و الكثير من البكتيريا و الفطريات.